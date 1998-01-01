Лазарев рассказал про песню, которую исполнит на «Евровидении»

Композицию, с которой певец Сергей Лазарев выступит на международном конкурсе «Евровидение» в 2019 году, написал его коллега по сцене Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором. Об этом Лазарев рассказал во время программы «Доброе утро» на телеканале «Россия 1».

— Творческий коллектив тот же, та же команда во главе с Филиппом Киркоровым, естественно. Песню, которую он предложил мне, он написал в соавторстве с греческим композитором… — сказал он.

Также артист добавил, что очень надеется не только на поддержку своей страны, но и Европы.

— Если я еду второй раз, все уже исключительно ожидают от меня только победы, хотя на меня это накладывает еще больше ответственности. Всем уже сейчас говорю: давайте будем просто, как и в прошлый раз, желать мне хорошего выступления, достойного выступления — вот это самое главное , — отметил Сергей Лазарев.

В свою очередь, Филипп Киркоров высказал уверенность в том, что Лазарев не подведет Россию.

— Мы открываем очередную страницу «новейшей истории» «Евровидения» for Russia! Надеемся на вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! «Dream team» — снова вместе! Сережа не подведет! — написал он в Instagram.

Ранее Пятый канал сообщал, что очередное «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве.