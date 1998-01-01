«Отпусти меня, чудо-трава»: ВСУ жалуются на «лазерное оружие» ополченцев ЛНР

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Пограничники Незалежной разглядели в небе Донбасса лучи светло-фиолетового цвета.

Фото: ТАСС / Рогулин Дмитрий

Пользователи интернета высмеяли заявление Госпогранслужбы Украины об очередном применении против ее военнослужащих «лазерного оружия» со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

На этот раз, по мнению украинских пограничников, инцидент произошел возле КПП «Станица Луганская» на линии разграничения с ополченцами ЛНР. Военные разглядели «лучи светло-фиолетового цвета», но точных координат зафиксировать не смогли «из-за особенностей рельефа местности».

— Нажрутся до поросячьего визга, а потом лазерное оружие им мерещится, — прокомментировал один из пользователей.

— Отпусти меня, чудо-трава, — добавил другой.

— Применялось с борта летающей тарелки, — иронизирует третий.

— Пить меньше надо сивухи, — посоветовал украинским пограничникам пользователь интернета.

Ранее Пятый канал рассказывал, как работники Минздрава Украины заразились корью.

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