Работники Минздрава Украины заразились корью

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Изначально слег охранник министерства, а затем болезнь «подхватили» и другие сотрудники.

Фото: www.globallookpress.com

В Минздраве Украины зафиксирована вспышка кори — заболели сразу несколько сотрудников. Как заявила заместитель министра здравоохранения Незалежной Ольга Стефанишина, сначала слег один из охранников, затем и другие работники ведомства. В связи со вспышкой было решено начать вакцинацию сотрудников украинского Минздрава. Об этом сообщает ФАН.

Скорость распространения кори на Украине пугающе высока — «Известия» сообщают, что каждые сутки в Незалежной заболевают около 400 человек. По официальным данным, за первые месяцы 2019 года корью заразились 15 тысяч украинцев, среди которых 8731 ребенок.

Ранее Пятый канал сообщал об эпидемии гриппа, которая зафиксирована в 43 регионах России.

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