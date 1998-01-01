«В жизненном ритме»: 43-летняя Волочкова продолжает держать себя в «черном» теле

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Известная балерина выложила в Instagram видео со своих тренировок.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно отметила свое 43-летие, часто хвастается перед поклонниками отличной спортивной формой. На ее странице в Instagram регулярно появляются фото и видео с тренировочного процесса. Накануне Волочкова опубликовала очередной ролик. В этот раз, правда, обошлось без знаменитых волочковских шпагатов — всего лишь небольшая связка из танца с веером: три двойных пируэта.

— Быстро, весело, легко и непринужденно. В моем жизненном ритме. Три двойных пируэта с веером, в конце диагонали зачетные? — подписала публикацию звезда.

К сожалению, у поклонников Волочковой теперь нет возможности выразить свое восхищение мастерством балерины, Анастасия ограничила возможность комментировать свои посты.

Ранее Пятый канал рассказал, что Сергей Зверев в пух и прах раскритиковал ток-шоу Дмитрия Борисова за выпуск с участием Анастасии Волочковой. Стилист уверен, что во время съемок программы балерине устроили настоящую травлю.

На шоу «Пусть говорят» Волочкова пришла рассказать о проблемах в личной жизни. Однако вместо помощи и поддержки получила только нелестные комментарии — создатели программы пригласили отвергнутого Анастасией кавалера из Краснодара и ее бывшего водителя, которые в течение всей программы крайне негативно отзывались о героине выпуска.

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