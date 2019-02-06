«Жесть!»: Сергей Зверев в шоке от ток-шоу с участием Анастасии Волочковой

, 16:50 Видео 23

Король российского гламура ужаснулся тому, как грубо обошлись с балериной во время записи телепрограммы.

Фото: Instagram @zverevsuperstar

Российский король гламура Сергей Зверев в пух и прах раскритиковал ток-шоу Дмитрия Борисова за выпуск с участием Анастасии Волочковой. Стилист уверен, что во время съемок программы балерине устроили настоящую травлю.

На шоу «Пусть говорят» Волочкова пришла рассказать о проблемах в личной жизни. Однако вместо помощи и поддержки получила только нелестные комментарии — создатели программы пригласили отвергнутого Анастасией кавалера из Краснодара и ее бывшего водителя, которые в течение всей программы крайне негативно отзывались о героине выпуска.

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— Зачем же они так жестко, ведь Настя — артистка Большого театра, заслуженный человек. Разве можно так делать некрасиво? Она только отметила день рождения, вся в эйфории пришла на программу, а там расстрел. Настя — такая крутая балерина, разве можно ее было так поносить? Еще любовника позвали — она не хотела, чтобы он там был. Я думал, что ведущий не позволит такие варианты. Борисов же вроде бы приличный, — негодует Сергей.

По мнению артиста, против Волочковой организовали умышленную травлю, которая фактически обрезала ей все возможности продолжать работать.

— Идет травля, все двери для нее закрыты. Большой театр закрыт, все другие театры только делают вид, что рады ей. Но при этом не берут. А ведь Настя — прима-балерина, роскошная, и вот так к ней. Жесть! — цитирует звезду издание Sobesednik.ru.

При этом Зверев не понимает, в связи с чем общество так грубо обходится с балериной, которую он сам считает человеком, достойным уважения и восхищения.

— В чем она виновата? В том, что влюбчивая и доверчивая? Одинокая? Все пользуются ее добротой. Всю молодость она вкалывала на тренировках, репетициях, ничего не ела. По праздникам, наверное, только позволяла себе кусочек шоколадки, — возмущен артист.

Ранее Пятый канал сообщал, что Анастасия Волочкова после съемок в телепрограмме приехала в полицию, чтобы подать заявление на одного из участников шоу.

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