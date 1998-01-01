«Украине не нужен президент, который будет хихикать с Путиным»: Петр Порошенко

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Глава Незалежной подчеркнул, что его цель — великая страна свободных и состоятельных людей.

Фото: www.globallookpress.com

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Всеукраинском общественном форуме «Открытый диалог» заявил, что его стране не нужен лидер, который будет заискивать перед российским президентом.

— Украинцам не нужен президент и главнокомандующий, который станет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции, — сказал Порошенко.

Украинский президент отметил, что худшие испытания остались в прошлом и страна идет вперед.

— Моя цель, чтобы Украина была великой страной свободных и состоятельных людей. Каждый человек должен ощутить на собственном кармане, что худшие испытания остались позади, что страна идет вперед, экономика развивается. Сейчас именно это главное в нашей стратегии, нашем видении будущего, — подчеркнул на своей странице в Twitter глава Незалежной.

Ранее Пятый канал сообщал, что высокий суд Англии удовлетворил иск президента Украины Петра Порошенко к британской телерадиовещательной корпорации BBC о вреде репутации в связи с публикацией о «проплаченной» встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

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