«Украине не нужен президент, который будет хихикать с Путиным»: Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Всеукраинском общественном форуме «Открытый диалог» заявил, что его стране не нужен лидер, который будет заискивать перед российским президентом.

— Украинцам не нужен президент и главнокомандующий, который станет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции , — сказал Порошенко.

Українцям не потрібен Президент і Головнокомандувач, який стане перед Кремлем на коліна. Не потрібен Президент і Головнокомандувач, який буде фліртувати або хіхікати з Путіним. Не потрібен Президент і Головнокомандувач, першим підписаним документом якого буде акт про капітуляцію. pic.twitter.com/KYlG6PnLpQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 февраля 2019 г.

Украинский президент отметил, что худшие испытания остались в прошлом и страна идет вперед.

— Моя цель, чтобы Украина была великой страной свободных и состоятельных людей. Каждый человек должен ощутить на собственном кармане, что худшие испытания остались позади, что страна идет вперед, экономика развивается. Сейчас именно это главное в нашей стратегии, нашем видении будущего , — подчеркнул на своей странице в Twitter глава Незалежной.

Моя мета, щоб Україна була великою країною вільних і заможних людей. Кожна людина має власною кишенею відчути, що найгірші випробування залишилися позаду, що країна йде вперед, що економіка розвивається. Зараз саме це головне в нашій стратегії, нашому баченні майбутнього. pic.twitter.com/iVFd6YZ2gD — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 февраля 2019 г.

Ранее Пятый канал сообщал, что высокий суд Англии удовлетворил иск президента Украины Петра Порошенко к британской телерадиовещательной корпорации BBC о вреде репутации в связи с публикацией о «проплаченной» встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.