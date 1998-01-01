Начало конфликта со стрельбой между родителями хоккеистов в Москве —видео

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Камеры наблюдения сняли, как мужчины начали драться прямо у ограждений ледовой арены.

Фото, видео: Известия/ Зураб Давахадзе, t.me/ MRZLKVK

Начало конфликта между родителями хоккеистов во время Кубка Москвы среди юношей попало на видео. Соревнования проходили в субботу, 9 февраля, в спортивной школе № 2 в столичном районе Медведково. Как ранее сообщал , родители двух спортсменов поругались на почве совместного бизнеса, и один из них, не выдержав оскорблений, выстрелил в обидчика.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что мужчины начали драться прямо у ограждения ледовой арены, на которой в этот момент играли их дети.

Для выяснения отношений отцы хоккеистов переместились в буфет, где оскорбленный мужчина достал пистолет и выстрелил в обидчика. Пострадавший был госпитализирован.

Ранее Пятый канал опубликовал видео, на котором видно, как мужчину, потерявшего значительное количество крови из-за выстрела, увозят на носилках.

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