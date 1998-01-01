Газпромбанк не открывал и не планирует открывать новые счета для совместных предприятий венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

— Информация агентства Reuters не соответствуют действительности , — сообщили представители банка.

В Газпромбанке добавили, что венесуэльская PDVSA является клиентом многих крупных банков, включая международные. Несколько лет назад PDVSA уже открыла счета в финансово-кредитной организации в рамках сотрудничества с несколькими российскими компаниями.

— Мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию , — отмечает Газпромбанк.

Ранее Пятый канал сообщал, что PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк из-за санкций, введенных США.