PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета всех своих совместных предприятий (СП) в Газпромбанк из-за санкций США, пишут «Известия».

Руководство PDVSA также попросило своих иностранных партнеров по освоению запасов нефтеносного пояса реки Ориноко официально озвучить свою позицию — продолжат ли они участие в этих СП. В частности, это коснулось компаний Chevron, Equinor (бывшая — Statoil) и Total.

Вашингтон ввел санкции против PDVSA 28 января. В частности, Минфин США пообещал выдавать лишь временные лицензии, чтобы осуществлять «некоторые транзакции» нефтегазовой компании.

Все это делается, чтобы оказать максимально возможное давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США, а также некоторые европейские и латиноамериканские страны списали со счетов. Законно избранного президента поддерживают Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Ранее Пятый канал рассказывал, как с помощью санкций американские власти пытаются оказать давление на Мадуро в пользу оппозиционера Хуана Гуайдо.