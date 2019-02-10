В Алуште срочно эвакуировали дельфинов после разрыва резервуара в дельфинарии

Двух дельфинов пришлось экстренно эвакуировать из дельфинария крымской Алушты из-за аварии в бассейне, сообщают местные жители в социальных сетях.

Очевидцы опубликовали кадры спасательной операции. На них видно, что на место прибыли крымские спасатели. По словам крымчан, по неустановленной пока причине бассейн, в котором обитают китообразные, прорвало. Млекопитающих пришлось срочно переносить в другой резервуар.

Потоки воды, хлынувшие из аварийного бассейна, затопили близлежащую улицу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Чп / Крым 🔞 (@chp.crimea) 10 Фев 2019 в 2:27 PST

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