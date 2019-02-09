Падение большого метеорита в Венесуэле попало на видео

Жители венесуэльского города Валенсия стали свидетелями падения большого метеорита в ночь на 9 февраля, сообщает La Patilla.

Многочисленным очевидцам удалось заснять редкое астрономическое явление. Горящее в плотных слоях атмосферы неизвестное небесное тело было замечено в окрестностях Каракаса, Карабобо (Валенсия — прим. ред.), Арагуа и Гуарико.

Usuarios en las redes sociales reportan una gran luz en el cielo de Caracas. Me hacen llegar este video pic.twitter.com/GVsnxFb6cP — Miguel Malliotakis (@Malliotakis_) 10 февраля 2019 г.

Официальных комментариев от местных властей до сих пор не последовало.

Ранее Пятый канал сообщал, что кубинцы с восторгом разбирают на сувениры упавший на них метеорит. Неожиданное падение небесного тела на город привело жителей в неописуемый экстаз.