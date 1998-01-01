«Не дадим сидеть с титулом»: Глава UFC о дисквалификации Хабиба

После австралийского турнира UFC 234 глава промоушена Дана Уайт прокомментировал отстранение от боев в организации чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Президент UFC заявил, что россиянину не дадут спокойно отбыть дисквалификацию, которая продлится до осени 2019 года.

— Нельзя так долго сидеть без дела, когда у тебя титул. Если Хабиб не объявится, придется что-то выдумывать. Возможно, устроим бой Конора Макгрегора с Тони Фергюсоном или еще кем-нибудь , — сказал Уайт.

Ранее американский тренер Нурмагомедова заявил, что Хабиб не появится в тренировочном лагере в Калифорнии во время дисквалификации.

Ранее Пятый канал рассказывал о решении Атлетической комиссии Невады, которая отстранила Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев за драку на турнире UFC 229 после победы над Конором Макгрегором.