«Не дадим сидеть с титулом»: Глава UFC о дисквалификации Хабиба

После австралийского турнира UFC 234 глава промоушена Дана Уайт прокомментировал отстранение от боев в организации чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Президент UFC заявил, что россиянину не дадут спокойно отбыть дисквалификацию, которая продлится до осени 2019 года.
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Ранее американский тренер Нурмагомедова заявил, что Хабиб не появится в тренировочном лагере в Калифорнии во время дисквалификации.
Ранее Пятый канал рассказывал о решении Атлетической комиссии Невады, которая отстранила Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев за драку на турнире UFC 229 после победы над Конором Макгрегором.