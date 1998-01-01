Нурмагомедов оштрафован на полмиллиона долларов за драку после боя с Макгрегором

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Также россиянин дисквалифицирован на девять месяцев.

Фото: Instagram @khabib_nurmagomedov

Тема:
Бой Нурмагомедов — Макгрегор UFC 229 89

Атлетическая комиссия штата Невада вынесла во вторник, 29 января, свой вердикт по поводу потасовки после боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в которой приняли участие российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, ряд членов его команды, а также его противник ирландец Конор Макгрегор и его соратники. В конфликт вмешались и зрители в зале.

Решением комиссии Нурмагомедов оштрафован на 500 тысяч долларов и дисквалифицирован на девять месяцев. Боец Зубайру Тухугов, который также принимал участие в инциденте, получил штраф в размере 25 тысяч долларов.

Как сообщает «СЭ», до полугода может быть сокращена дисквалификация Нурмагомедова, если он снимется в социальной рекламе, которая направлена против хулигантства.

К слову, в комиссии отметили, что по их мнению, дисквалификация российского бойца слишком маленькая, а штраф слишком большой. Если Нурмагомедов снимется в ролике, то может вернуться в октагон уже через пару месяцев в апреле 2019 года.

Потасовка произошла 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Именно с этого времени и ведется отсчет дисквалификации.

О знаменательной победе и деталях потасовки в материале Пятого канала.

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