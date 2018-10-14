Видео: хуситы нанесли ракетный удар по танкам Т-34-85 в Йемене

Кадры ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене появилось в сети. Автором видео стал местный журналист Мохаммед Мансур.

На записи видно как противотанковая ракета попадает в моторное отделение боевой машины, сообщает издание «ПолитЭксперт». Известно, что по танку стреляли повстанцы-хуситы — это косвенно подтверждают и восхваляющие возгласы, раздающиеся за пределами кадра. Насколько серьезные повреждения атака нанесла боевой машине, неизвестно.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается пятый год. Повстанцы шиитского движения «Ансар Алла» выступают против официального правительства страны. Вместе с официальными властями отпор повстанцам дает военная коалиция арабских государств, которую возглавляют представители Саудовской Аравии.