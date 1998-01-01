Российские хоккеисты вышли на второе место в третьем этапе Евротура

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Серебро россиянам обеспечила победа в матче против сборной Чехии.

Фото: © РИА Новости / Ярослав Неелов

Российская сборная по хоккею обыграла противников из Чехии в заключительном матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр.

Спортивная встреча состоялась в Стокгольме в воскресенье, 10 февраля, и завершилась счетом 3:1 в пользу российских хоккеистов. Две из трех шайб забросил Андрей Кузьменко — на 35-й и 40-й минуте матча. Также отличился Александр Кадейкин на 54-й минуте.

Единственная успешная атака чехов завершилась заброшенной шайбой от Томаша Загорна на 29-й минуте встречи.

После матча команда из России оказалась на второй строчке турнирной таблицы Шведских игр. Первое место по-прежнему остается за Чехией — сказываются очки, набранные во время предыдущих матчей. В общей таблице Евротура Россия остается на лидирующей позиции.

Российские спортсмены показали достойную игру несмотря на недавний проигрыш — ранее Пятый канал сообщал о поражении сборной РФ в матче с командой из Швеции.

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