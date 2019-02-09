Видео: хоккейный матч «Россия-Швеция» завершился со счетом 2:4

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Игра проходила в рамках третьего этапа хоккейного Евротура.

Фото: Instagram @prostoj_andruwa

Матч третьего этапа Евротура по хоккею между сборными России и Швеции завершился со счетом 2:4 в пользу шведской команды. Спортивная встреча состоялась в Стокгольме в субботу, 9 февраля.

В составе сборной России шайбы в ворота противника забросили Анатолий Никоцев и Илья Михеев на 41 и 51 минутах матча соответственно.

В шведской команде отличились Эмиль Ларссон, Исак Лундестрем, Фредрик Хендемарк и Микаэль Линдквист.

 
 
 
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Grate game! 4-2 to Tre Kronor!

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По итогам встречи сборная России на третьем место, команда из Швеции — на втором. Первую строчку турнирной таблицы заняла сборная Чехии. Следующий матч россияне сыграют против финнов в воскресенье, 10 февраля.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ.

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