Видео: хоккейный матч «Россия-Швеция» завершился со счетом 2:4

Матч третьего этапа Евротура по хоккею между сборными России и Швеции завершился со счетом 2:4 в пользу шведской команды. Спортивная встреча состоялась в Стокгольме в субботу, 9 февраля.

В составе сборной России шайбы в ворота противника забросили Анатолий Никоцев и Илья Михеев на 41 и 51 минутах матча соответственно.

В шведской команде отличились Эмиль Ларссон, Исак Лундестрем, Фредрик Хендемарк и Микаэль Линдквист.

View this post on Instagram Grate game! 4-2 to Tre Kronor! A post shared by Nemi_OFF (@nemi_off) on Feb 9, 2019 at 8:50am PST

По итогам встречи сборная России на третьем место, команда из Швеции — на втором. Первую строчку турнирной таблицы заняла сборная Чехии. Следующий матч россияне сыграют против финнов в воскресенье, 10 февраля.

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