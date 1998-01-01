Видео: истребители ВВС Ливии принудительно посадили пассажирский самолет

Истребители Ливийской национальной армии (ЛНА) в воскресенье, 10 февраля, принудительно посадили пассажирский лайнер Bombardier CRJ200, который по их данным вылетел с нефтяного месторождения Эль-Филь, нарушив бесполетную зону на юге Ливии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Afrigatenews.

Сообщается, что месторождение находится в запретной зоне, а в дальнейшем оно планировало направиться в Триполи. Принудительную посадку осуществили истребители МиГ-23 на аэродром Таманхинт, который находится вблизи города Себха.

Позднее в сети было опубликовано видео инцидента. О том, кто и сколько человек находилось на борту гражданского самолета не сообщается.

О закрытии полетов на юге Ливии в зоне масштабной операции, проводимой с середины января текущего года ЛНА, было объявлено в пятницу, 8 февраля. Сообщалось, что взлеты и посадка в обозначенной зоне могут производиться только после получения определенного разрешения. Не подчинившиеся требованиям самолеты будут принудительно сажаться «в пунктах и базах военно-воздушных сил».

Ранее Пятый канал рассказывал о гибели ливийского журналиста, работавшего на российское видеоагентство RT во время столкновений в Триполи.