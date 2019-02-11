Эксперты рассказали, что чаще всего болит у россиян

, 8:44 121

11 февраля — всемирный день больного, специалисты рассказали, какие части тела чаще всего болят у жителей России.

Фото: www.globallookpress.com

Эксперты сообщают, что чаще всего у жителей России болят спина и голова, при этом женщины больше подвержены болевым ощущениям, чем мужчины. Мнение специалистов приводит РИА Новости.

Доцент кафедры нервных болезней нейрохирургии Сеченовского университета Максим Чурюканов пояснил, что больше всего обращений к врачам в России связаны именно с болями в спине и суставах, на втором месте — головная боль. При этом у российских женщин болевые синдромы распространены сильнее, чем у мужчин. Среди причин специалист назвал биологические особенности, в том числе — гормональный фон.

Опрос экспертов по поводу боли приурочен к Всемирному дню больного — он отмечается 11 февраля, начиная с 1992 года. Дата была учреждена по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II.

Ранее Пятый канал сообщал о эпидемии вируса гриппа в России.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

10:08
В Москве избили и обокрали чиновника столичного департамента образования
9:58
Стало известно, где находится пропавший капитан судна «Норд»
9:54
Скажем «нет» шоколаду: Японки отказываются покупать подарки на 14 февраля
9:42
Виталий Милонов встал на защиту автомобилистов
9:29
Илон Маск заявил, что его ракетный двигатель побил рекорд российского РД-180
9:16
With lоvе: Не менее 500 болельщиков из Аргентины остаются на территории России
9:03
Трамп может сесть в тюрьму за расистские высказывания
8:54
Специалисты изучают необъяснимые «взрывы» в атмосфере Земли
8:51
Российская военная полиция обеспечила безопасность гумконвоя ООН и САК в Сирии
8:45
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 11 по 17 февраля 2019 года
8:44
Эксперты рассказали, что чаще всего болит у россиян
8:27
СК проводит проверку трамирования в ТЦ Новороссийска охранниками двух девочек
8:16
ГИБДД Владимира проводит проверку по факту создания «живого щита»
8:07
Названы сроки вывода американских войск из Сирии
8:02
Ситхи атакуют! : ученые зафиксировали неизвестные световые вспышки в космосе
7:56
Головин травмирован во время матча «Монако» с «Монпелье»
7:50
В Москве простятся с Сергеем Юрским
7:42
Видео: в Кемеровской области сгорела обогатительная фабрика
7:39
Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом
7:36
Леди Гагу высмеяли в сети за привычку подглядывать

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера «Неспроста. Астрология» на Пятом

В воскресенье, 10 февраля, звезды сойдутся на Пятом канале в новом познавательном проекте о приметах и предсказаниях.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как заставить подсознание работать на себя

10 февраля в 13:05 Пятый канал собирается погрузить своих зрителей в мир неведомый и странный. Но вам там понравится, ведь там учат становиться счастливыми.

5-tv.ru

Реклама