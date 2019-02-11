Эксперты рассказали, что чаще всего болит у россиян

Эксперты сообщают, что чаще всего у жителей России болят спина и голова, при этом женщины больше подвержены болевым ощущениям, чем мужчины. Мнение специалистов приводит РИА Новости.

Доцент кафедры нервных болезней нейрохирургии Сеченовского университета Максим Чурюканов пояснил, что больше всего обращений к врачам в России связаны именно с болями в спине и суставах, на втором месте — головная боль. При этом у российских женщин болевые синдромы распространены сильнее, чем у мужчин. Среди причин специалист назвал биологические особенности, в том числе — гормональный фон.

Опрос экспертов по поводу боли приурочен к Всемирному дню больного — он отмечается 11 февраля, начиная с 1992 года. Дата была учреждена по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II.

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