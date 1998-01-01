Грипп атакует: В чем причины заражения вирусом и как его избежать

, 15:16 Репортаж 66

По российским регионам прокатилась волна гриппа. С тяжелыми симптомами слегли те, кто привык лечиться народными методами. Зафиксировано несколько случаев летального исхода.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Александр Кондратюк

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Страну накрыла эпидемия гриппа. Люди начали умирать. Случаи пока единичные, но они есть. В некоторых регионах сейчас болеет уже более половины жителей. Екатеринбург, Пермь, Якутск, Иркутск, Магадан — это далеко не полный перечень городов, где инфекция бьет рекорды. Но как же вакцинация? Ведь всю осень медики бодро рапортовали, что она идет отлично: все больше и больше людей понимает важность профилактики и приходит за упреждающим уколом, поэтому эпидемии бояться не стоит. А может это новый неизвестный штамм? Да вроде нет, обычный грипп, который хорошо знаком. Брешь в национальной системе обороны искала Екатерина Иванова.

 — Впервые за последние три года мы зафиксировали на прошлой неделе 400 вызовов на день к детям. Это очень много, — рассказала заместитель главного врача по лечебной работе Римма Яковлева.

Отступать вирус не намерен. В этом году свирепствует так называемый свиной грипп — H1N1. А это в первую очередь осложнение на легкие и летальный исход. Количество пневмоний пока выросло в два раза. Маленький Вася с тем же страшным диагнозом. Педиатр на дому лечила ромашкой и антисептиком, о прививке осенью никто даже не вспомнил.

— Должны были позвонить, позвать на прививку — видимо, забыли, не знаю, — поделилась пациентка больницы Сардана Атласова.

Как результат — воспаление легких. В то время, как исследования наглядно дают понять: вакцина работает.

— Если брать по лабораторной диагностике на респираторные вирусы, то при гриппе А около 95% — это непривитые дети,— объяснил заместитель главного врача по медицинской части Антон Москвин.

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А ведь вакцины должно было хватить на всех, но на местах особых усилий решили не прилагать. В Иркутске, например, целую партию препарата оставили прямо на морозе, и она испортилась. Потом, правда, заменили на новую. Хорошо, что директор аптечной базы заметил.

Будут какие-либо реакции на введение такой вакцины с нарушенными правилами хранения или не будет эффективности ее применения, — отметил Игорь Никоноров, старший научный сотрудник ФГБУ НИИ гриппа имени Анатолия Смородинцева.

Группа риска — это дети, пенсионеры, беременные, учителя, врачи и военные — получают вакцину бесплатно. Надо только дойти до поликлиник, взять номерок, отстоять очередь. В мегаполисах решили делать прививки всем желающим — главное, чтобы противопоказаний не было. Так, в Петербурге и Москве получить иммунитет сразу от нескольких штаммов вируса можно было прямо у метро, и ведь работает. Во многих регионах России эпидемиологический порог превышен более, чем на 50%. Рекордсмен — Улан-Удэ — 235%, Ставрополь — 136%, Биробиджан — 106%.

— Что-то где-то не так рассчитали, возможно, это тоже. Объяснения точного, стопроцентного сейчас нет, — прокомментировала ситуацию заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.

А вот с вакциной эпидемиологи не ошиблись. Грипп пришел как раз тот, что ждали. У эксперта в специальных пробирках вирусы и штаммы со всей страны. На местах определить, чем именно заразился больной, подчас невозможно. Техника не позволяет. В Петербурге определят тип вируса, штамм и даже выявят мутацию.

Параноидальная ревность британки оказалась симптомом смертельно опасной болезни

Впрочем, кому-то достижения современной науки кажутся вздором. Ольга Иванова — потомственная цыганка. Умеет «заряжать» воду и знает все целебные травы.

— Я же ветеринар по образованию. Я лечу семью ветеринарными методами. Лечу своими методами — цыганскими заговорами, — рассказала женщина.

Сначала заболел внук, потом муж и сама целительница. Когда отвары и заклинания не помогли, попробовали чудо-аппарат. Но разрекламированные электрические импульсы против гриппа оказались бессильны. Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия.

— Я начала принимать антибиотики. Я с этим делом очень осторожна, но на этот раз не обошлось. В результате я оглохла на одно ухо, — поделилась Ольга Иванова.

12-летний Миша переболел в легкой форме — помогла прививка от гриппа. Бабушка слегла с температурой под 40. После этого кошмара Ольга Иванова твердо решила: прививаться теперь будут всей семьей, а с травами можно и чай попить.

А еще есть БАДы, которые моментально уничтожат коварный вирус гриппа, гомеопатические препараты, и, как выяснилось, смертельно опасные иммуностимуляторы.

— Оказывая воздействие на клеточный цикл, на клетки иммунной системы, могут способствовать развитию онкологического заболевания, — объяснила руководитель научного отдела онокиммунологии национального медицинского центра онкологии Ирина Балдуева.

Носитель вируса — это бомба замедленного действия. Всего один контакт в общественном транспорте — и вот в опасности уже от семи до 12 человек. Гуляя по планете, грипп постоянно мутирует. Как и почему, до сих пор не известно. Но и наука не стоит на месте. Теперь сделать прививку можно будет не от трех, как сейчас, а сразу от четырех видов смертельного заболевания. Новая разработка уже прошла все испытания. Впрочем, до осени надо еще дожить. Пик эпидемии гриппа придется на середину февраля.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге на смену «свиному гриппу» пришел «гонконгский».

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