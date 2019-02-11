Как рыбки: Космонавтов и подводников научат дышать жидкостью — видео

, 10:14 Видео 64

Инновационная технология, которая позволит человеку использовать для дыхания жидкие среды, уже тестируется в России.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В обозримом будущем люди смогут начать дышать не только воздухом, но и различными жидкостями. Работы над созданием соответствующей технологии ведутся в российском Фонде перспективных исследований — ФПИ. Новый метод позволит более эффективно справляться с перепадами давления и перегрузками, которые в этой связи влияют на организм. Разработками специалисты фонда занимаются, чтобы в дальнейшем научиться спасать экипажи подводных лодок. Однако ожидается, что новшество может оказаться полезным также для летчиков и космонавтов.

— В 2016 году фонд открыл лабораторию, сотрудники которой работают над развитием проекта по разработке технологии жидкостного дыхания. Разработка технологии связана с проблемой спасения экипажей подводных лодок с больших глубин. Кроме подводников, жидкостное дыхание может быть использовано летчиками и космонавтами, которые также работают в условиях низкого или высокого давления, — цитирует РИА Новости представителей ФПИ.

Ученые отмечают, что в обозримом будущем, возможно, уже начнутся испытания технологии на людях. В настоящее время разработчики проводят тесты на лабораторных животных.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

11:37
Видео: В театре Моссовета проходит церемония прощания с Сергеем Юрским
11:34
Стало известно, где в России самый дешевый бензин
11:19
«Лидеры России» показали свои проекты в Санкт-Петербурге
11:08
Свободу когтям! В Мосгордуме предложили запретить жестокие операции над котами
11:05
Смертельный конвейер: Почему детей перевозят в сломанных автобусах и без разрешений
10:59
Фото: В Белоруссии задержали школьника, убившего учительницу и одноклассника
10:49
Белорусский школьник убил учителя и одноклассника
10:45
Цифровая скважина: Виртуальная реальность поможет российским нефтяникам
10:39
Китайские корабли вошли в спорные с Японией территориальные воды
10:33
«Это счастье»: Нюша умилила фанатов, сняв видео со своей дочкой
10:24
Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали на Сахалине
10:14
Как рыбки: Космонавтов и подводников научат дышать жидкостью — видео
10:08
В Москве избили и обокрали чиновника столичного департамента образования
9:58
Стало известно, где находится пропавший капитан судна «Норд»
9:54
Скажем «нет» шоколаду: Японки отказываются покупать подарки на 14 февраля
9:42
Виталий Милонов встал на защиту автомобилистов
9:29
Илон Маск заявил, что его ракетный двигатель побил рекорд российского РД-180
9:16
With lоvе: Не менее 500 болельщиков из Аргентины остаются на территории России
9:03
Трамп может сесть в тюрьму за расистские высказывания
8:54
Специалисты изучают необъяснимые «взрывы» в атмосфере Земли

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

7 фев

Ученые рассказали о пользе секса в пожилом возрасте

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера «Неспроста. Астрология» на Пятом

В воскресенье, 10 февраля, звезды сойдутся на Пятом канале в новом познавательном проекте о приметах и предсказаниях.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как заставить подсознание работать на себя

10 февраля в 13:05 Пятый канал собирается погрузить своих зрителей в мир неведомый и странный. Но вам там понравится, ведь там учат становиться счастливыми.

5-tv.ru

Реклама