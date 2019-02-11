В обозримом будущем люди смогут начать дышать не только воздухом, но и различными жидкостями. Работы над созданием соответствующей технологии ведутся в российском Фонде перспективных исследований — ФПИ. Новый метод позволит более эффективно справляться с перепадами давления и перегрузками, которые в этой связи влияют на организм. Разработками специалисты фонда занимаются, чтобы в дальнейшем научиться спасать экипажи подводных лодок. Однако ожидается, что новшество может оказаться полезным также для летчиков и космонавтов.
Ученые отмечают, что в обозримом будущем, возможно, уже начнутся испытания технологии на людях. В настоящее время разработчики проводят тесты на лабораторных животных.