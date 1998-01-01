Китайские корабли вошли в спорные с Японией территориальные воды

Четыре патрульных корабля морской полиции Китая 11 февраля вошли в зону островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, которые Япония считает своей территорией, сообщает ТАСС. Судна находились возле островов несколько часов, после чего ушли в открытые воды. По факту инцидента при канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб.

Острова Сенкаку (Дяоюйдао) — территория, на которую претендуют КНР и Япония. После окончания Второй Мировой войны, которую Япония проиграла, Сенкаку вместе с Окинавой оказались под юрисдикцией США. В 1970-х острова были возвращены Стране восходящего солнца, но Китай этого решение не принял и в 1992 объявил архипелаг «исконно китайским».

Ситуация вокруг Сенкаку обострилась в 2012 году, когда власти Японии выкупили острова у частных владельцев. В ответ на этот шаг в КНР прошли антияпонские демонстрации, а вокруг спорных территорий начали курсировать китайские патрульные корабли.

Ранее Пятый канал сообщал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ настроен на решение ситуации с мирным договором.