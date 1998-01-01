Цифровая скважина: Виртуальная реальность поможет российским нефтяникам

«Газпромнефть» привлекает к работе искусственный интеллект. Лидирующая по добыче черного золота компания открыла двери в Дом инноваций — здесь собраны все самые современные технологии, способные создать точную 3D модель работы еще даже не построенных добывающих предприятий.

Уже на этапе разработки нового нефтяного месторождения, готово его виртуальное воплощение. То, что еще вчера казалось фантастикой из далекого будущего, сегодня работает на благо всей отрасли. О том, как добывают цифровую нефть — в сюжете Артура Ломидзе.

Ранее Пятый канал рассказывал о самом мощном в мире ракетном двигателе, который собрали в России.