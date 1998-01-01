В России собрали самый мощный в мире ракетный двигатель

Первый двигатель экземпляр двигателя РД-171 МВ для создаваемой ракеты «Союз-5» собран на подмосковном НПО «Энергомаш», об этом сообщил на своей странице в Twitter в пятницу, 8 февраля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

— Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 «Иртыш» собран на подмосковном «НПО Энергомаш» и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире, — пишет Рогозин.

Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 «Иртыш» собран на подмосковном «НПО Энергомаш» и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире pic.twitter.com/YN5KrBn0iy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 февраля 2019 г.

При создании агрегата впервые в отрасли использовалось цифровое проектирование и производство, передает ТАСС.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал Владимиру Путину об улучшении дел в космической сфере.