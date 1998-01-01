«Это счастье»: Нюша умилила фанатов, сняв видео со своей дочкой

, 10:33 Видео 1 122

На записи молодая мама делает малышке массаж стоп.

Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Российская певица Нюша, недавно ставшая мамой, продолжает умилять подписчиков трогательными публикациями с крохотной дочкой. На этот раз девушка выложила видео, на котором она самостоятельно делает малышке массаж стоп.

На записи по-прежнему не видно лица маленькой наследницы. Зато в кадре присутствует сама Нюша — девушка широко улыбается и смеется, наблюдая за реакцией крохи на мамины прикосновения. Радостные теплые эмоции, которые испытывает артистка, подтверждаются и ее комментарием к публикации.

— Я мама… Это счастье, — пишет звезда.

Видео вызвало волну умиления у подписчиков Нюши, которые поспешили сообщить ей о своих впечатлениях.

— Какое счастье!

— Маленькие пальчики, щекотно им!

— Какие сладкие ножки!

— Вот настоящая мамочка! Прямо на лице написано, как же ты любишь свою крошечку, — тают фоловеры.

Впрочем, среди комментаторов нашлись и те, кто осудил певицу за слишком длинные ногти и «неправильный» массаж — пользователи уверенны, что процедура должна выполняться иначе, приводя в пример собственный опыт занятий с детьми. Однако пользователи не учитывают, что помощница за кадром дает рекомендации на английском языке — соответственно, зарубежные методики могут отличаться от российских.

Ранее Пятый канал рассказывал еще об одной трогательной публикации Нюши, посвященной материнству — девушка показала момент кормления грудью своей маленькой дочки.

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