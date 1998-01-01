Свободу когтям! В Мосгордуме предложили запретить жестокие операции над котами

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова встала на защиту кошек: депутат предложила запретить операции по удалению когтей у домашних питомцев, сообщает агентство новостей «Москва».
Зотова сообщает, что инициативу поддерживают около 150 тысяч неравнодушных, которые подписали соответствующую петицию. Речь идет об изменениях в 11 пункте ФЗ «Об ответственном обращении с животными», которые предусматривают запрет на онихэктомию — удаление передних фаланг на лапах животных, — без врачебной необходимости.
Также Зотова остановилась на окрашивании шерсти — по ее мнению, эту процедуру можно приравнять к «жестокому обращению» с животным.
Ранее Пятый канал сообщал о новых правилах перевозки домашних питомцев в самолетах.