Свободу когтям! В Мосгордуме предложили запретить жестокие операции над котами

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова встала на защиту кошек: депутат предложила запретить операции по удалению когтей у домашних питомцев, сообщает агентство новостей «Москва».

Зотова сообщает, что инициативу поддерживают около 150 тысяч неравнодушных, которые подписали соответствующую петицию. Речь идет об изменениях в 11 пункте ФЗ «Об ответственном обращении с животными», которые предусматривают запрет на онихэктомию — удаление передних фаланг на лапах животных, — без врачебной необходимости.

Также Зотова остановилась на окрашивании шерсти — по ее мнению, эту процедуру можно приравнять к «жестокому обращению» с животным.

— Непосредственно запрета на окрашивание нет — прямого запрета, но эти действия под статью 11, п. 2.1 (ФЗ «Об ответственном обращении с животными» — прим. ред.) можно подвести — запрет на проведение на животных без лекарственных препаратов ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль, и в которых нет необходимости, — подчеркнула Зотова.

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