Российская актриса Наталья Рудова рассказала о своей госпитализации. Поводом для обращения в больницу стали проблемы девушки с лишним весом — об этом она сама написала на своей странице в Instagram.

Рудова пожаловалась фоловерам, что в течение последнего месяца постоянно испытывает чувство голода, что привело ее к расстройству пищевого поведения и пренебрежению здоровой диетой.

— За последний месяц я набрала три килограмма, потому что ела все что нельзя. И при этом я постоянно хочу есть, не могу остановиться, а ещё у меня очень низкое давление, производительности, соответственно, ноль. Поэтому я решила съездить на check-up в клинику, которой я доверяю, — написала Наталья на своей странице.

В Stories девушка поделилась своим меню и назначенными процедурами. Судя по выложенным видеозаписям, вместе с Рудовой привести в порядок тело в престижной клинике решили Настасья Самбурская и Анна Седокова. Вместе девушки обедают в столовой низкокалорийной пищей.