Проблемы с лишним весом привели актрису Наталью Рудову в больницу — видео

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Девушка больше месяца страдала от расстройства пищевого поведения и была вынуждена обратиться за помощью к медикам.

Фото, видео: Instagram @rudovanata

Российская актриса Наталья Рудова рассказала о своей госпитализации. Поводом для обращения в больницу стали проблемы девушки с лишним весом — об этом она сама написала на своей странице в Instagram.

Рудова пожаловалась фоловерам, что в течение последнего месяца постоянно испытывает чувство голода, что привело ее к расстройству пищевого поведения и пренебрежению здоровой диетой.

 
 
 
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Итак! За последний месяц я набрала 3 кг 😱, потому что ела все что НЕЛЬЗЯ, и при этом я постоянно хочу есть, не могу остановиться, а ещё у меня очень низкое давление, производительности соответственно ноль. Поэтому я решила съездить на check up в клинику которой я доверяю — я снова приехала в клинику @verba_mayr Сегодня я сдала кучу анализов для того чтобы посмотреть что происходит с моими витаминами, и общий анализ крови. Сегодня я уже была на криосауна где температура -170 градусов, она подается с помощью пора. В крио сауне нужно стоять 3 минуты за 3 минуты вы теряете 500 кал ваше тело подтягивается, кожа становится упругой, следующая процедура Айкун для тела, это гораздо эффективнее чем LPG. Задавайте свои вопросы по поводу того какие процедуры я делаю, что я ем, я постараюсь ответить на максимальное количество вопросов по этим постом и возможно это кому-то реально поможет 🤗

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— За последний месяц я набрала три килограмма, потому что ела все что нельзя. И при этом я постоянно хочу есть, не могу остановиться, а ещё у меня очень низкое давление, производительности, соответственно, ноль. Поэтому я решила съездить на check-up в клинику, которой я доверяю, — написала Наталья на своей странице.

В Stories девушка поделилась своим меню и назначенными процедурами. Судя по выложенным видеозаписям, вместе с Рудовой привести в порядок тело в престижной клинике решили Настасья Самбурская и Анна Седокова. Вместе девушки обедают в столовой низкокалорийной пищей.

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