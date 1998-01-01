Минпромторг предложил уменьшить «радиус трезвости»

Радиус трезвости сужается. Минпромторг предложил сократить расстояние между соцобъектами и магазинами, в которых продают алкоголь.

Инициатива прописана в новой версии проекта постановления правительства, который уже направлен на утверждение. Согласно документу, продавать спиртное в больших городах теперь можно будет не ближе, чем в 10 метрах от школ, больниц и детских садов. В регионах — в 50. Сейчас это расстояние составляет порядка 100 метров, но иногда достигает и 300.

Новые поправки у экспертов вызывают недоумение — вместо того, чтобы убрать горячительные напитки с глаз школьников долой, их придвигают к ним поближе.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Минздрав РФ выступил с инициативой увеличить возрат, с которого можно будет покупать алкоголь, до 21 года.