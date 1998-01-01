В Белоруссии нетрезвый экстремал решил выяснить, кто крепче — он или лед. Видео, снятое его друзьями, собирает тысячи просмотров в соцсетях.

На кадрах видно, как герой дня прыгает в реку. Вот только толщину льда он явно не рассчитал. Пользователи соцсетей уже назвали мужчину претендентом на премию Дарвина, которую вручают за самую нелепую смерть. Тем более, что свой прыжок он совершил в день рождения ученого.

Но, к счастью, житель Белоруссии премию точно не получит — он отделался лишь потерей сознания и разбитым лицом.

Ранее Пятый канал рассказывал еще об одном неудавшемся претенденте на премию Дарвина — охотнике, которые едва не застрелился, выслеживая лягушку.