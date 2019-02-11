Дочь Маликова сразила пользователей сети своей естественной красотой

Дочь российского музыканта Дмитрия Маликова Стефания порадовала подписчиков кадрами с фотосессии в преддверии своего 19-летия.
На снимках Стеша позирует в романтичном образе. Поклонников девушки поразила ее естественная красота.
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— Добрый день, моя юность! Боже мой, до чего же ты прекрасна, — подписала публикацию Маликова.
Фоловеры осыпали Стефанию восхищенными комментариями:
— Черно-белые фото очень выразительны! Стеша-вы красавица!
— Очень красивая, нежная Стеша
— Очень красивая, естественная, прямо приятно на душе стало.
— Вы прекрасны!!! 💛 Такая естественная красота!
— Законно быть такой красивой?
Ранее Пятый канал рассказывал, как поклонники поздравили Дмитрия Маликова с 49-летием.