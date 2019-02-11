Дочь Маликова сразила пользователей сети своей естественной красотой

Дочь российского музыканта Дмитрия Маликова Стефания порадовала подписчиков кадрами с фотосессии в преддверии своего 19-летия.

На снимках Стеша позирует в романтичном образе. Поклонников девушки поразила ее естественная красота.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @steshamalikova 11 Фев 2019 в 4:09 PST

— Добрый день, моя юность! Боже мой, до чего же ты прекрасна, — подписала публикацию Маликова.

Фоловеры осыпали Стефанию восхищенными комментариями:

— Черно-белые фото очень выразительны! Стеша-вы красавица!

— Очень красивая, нежная Стеша

— Очень красивая, естественная, прямо приятно на душе стало.

— Вы прекрасны!!! 💛 Такая естественная красота!

— Законно быть такой красивой?

Ранее Пятый канал рассказывал, как поклонники поздравили Дмитрия Маликова с 49-летием.