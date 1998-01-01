«Вечно молодой!»: Поклонники поздравляют Дмитрия Маликова с днем рождения

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Известному российскому артисту исполняется 48 лет.

Фото: instagram.com @dmitriy_malikov

Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов 29 января отмечает свой день рождения. Во вторник ему исполняется 48 лет. Преданные поклонники творчества музыканта еще до наступления праздничной даты в жизни Маликова бросились писать на страничке певца в Instagram разнообразные поздравления. В свою очередь именинник поблагодарил фанатов за любовь и приятные слова и пообещал всем ответить.

— Спасибо, что помните про мой день рождения! Обещаю прочесть и лайкнуть все поздравления!) — написал Дмитрий в подписи к публикации.

Фанаты разразились поздравлениями и душевными пожеланиями.

— Димон красава, опять 35! С днем рождения, еще больше творческих успехов и минимум перхоти.

— С днем рождения!!!!!! Счастья и радости твоей большой красивой дружной семье!!! Давно не была на твоих концертах (с 45-летия твоего), дай знать когда будет новый. Обязательно приду!

— Обаяние нашей российской эстрады! Долгие лета в добром физическом, душевном, творческом здравии!

— Вы вечно молодой, — написали поклонники в комментариях.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Дмитрий Маликов переживает за воспитание сына.

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