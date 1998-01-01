ФСБ и ФНС проводят обыски в крупных агрохолдингах России

Обыски и выемка документов проводится в офисах предприятий крупных агрохолдингов России. В среду, 13 февраля, сотрудники ФСБ совместно с представителями Федеральной налоговой службы проводят процессуальные действия в 13 регионах России. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Работа проводится в Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Руководство сельхозпредприятий подозревается в уклонении от уплаты налогов и нарушении Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, подписанной крупными участниками агрорынка в 2018 году.

Согласно Хартии, все участники оборота сельхозпродукции должны добросовестно нести налоговое бремя, все торговые операции должны быть прозрачными и исключать процесс многоступенчатой перепродажи продукции. Также Хартия призвана формировать «нетерпимое отношение к компаниям, уклоняющимся от уплаты налогов».

До подписания Хартии из-за махинаций с выплатами НДС крупными экспортерами зерна, бюджет страны ежегодно терял до 65 миллиардов рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в начале февраля в псковской редакции «Эха Москвы» прошли обыски.