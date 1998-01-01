Почему Чичерина ушла из шоу-бизнеса? И зачем ей на даче конь, на котором она не ездит?

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Рок-звезда нулевых рассказала Пятому каналу о жизни за городом и неприязни к коммерческому «творчеству».

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Юлия Чичерина не участвует в телевизионных шоу и не дает концерты на главных площадках страны. Первое большое интервью певицы за долгие годы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

— Я покинула шоу-бизнес. Добровольно, по своей воле. Потому что это не мое. Потому что шоу-бизнес построен на лжи. А ложь — это изобретение дьявола. Я так не хочу.

Звезда Чичериной зажглась в двухтысячном году. Песня «Ту-лу-ла» стала ярким хитом и долго держалась на вершинах чартов. Клип снял режиссер Тимур Бекмамбетов.

Съемки проходили зимой, в сильный мороз. Певицу посадили в открытый кузов машины и повезли по городу. Юле тогда было чуть больше 20 лет. И девушка терпеливо сносила все невзгоды на съемках.

На молодую девушку из Екатеринбурга внезапно обрушилась слава. Затем появились не менее известные хиты и саундтреки к кассовым фильмам. Гастроли, съемки в клипах и в кино, дуэты с топовыми рок-музыкантами, выступления на корпоративах. К Чичериной пришла не только известность, но и большие деньги. И вдруг певица пропала с экранов. Она не появляется на ТВ. Не слышно новых песен на радио. Неужели творчество Чичериной иссякло?

— А что такое творчество? Люди думают, хотят с этого творчества перенести на деньги. Так не бывает. Когда творчество переносится на деньги, получается ********, извините. Творчество, оно чистое.

Недавно Юлии Чичериной исполнилось 40. Вот уже десять лет она живет в своем необычном доме в подмосковной деревне. Сначала певица строила его как дачу, но потом обосновалась там и практически не выбирается в город.

— Город — это страшное место. Те, кто живут в городе, это экстремалы, на самом деле. Они даже не представляют себе, какие каскадеры. Город — это плохая вода, плохой воздух, общие мысли дурные. Страсти и все такое. Тяжело выживать человеку в городе.

А в деревне — природа, тишина и верные животные, которых Чичерина обожает. У нее 14 собак, четыре кошки, пятнистый олень и конь.

— Конь говно делает. Я выращиваю чудесный лес. Конь делает дерьмо. Я даже не скачу на нем. Оно хорошее — лошадиное, прекрасное. Его сразу можно сыпать под все деревья. Я выращиваю чудесный лес. Он очень дремучий, но еще маленький. И удобряю его конским дерьмом. От него аж трава синяя. Листья такие. Ну, сочно!

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Главный друг Чичериной — это пес Рэкс. Юлия не расстается с ним ни на минуту.

— Это моя самая старшая собака. Он везде со мной ездит. Он великий путешественник. Он больше, чем Белка и Стрелка, путешественник, я считаю. Ну, конечно, в космосе еще не был, но зато проехал пару сотен тысяч километров.

Сейчас Чичерина чаще выступает там, где неспокойно. Ее стихия — концерты в горячих точках.

— В принципе, мои песни — это такие заряды, ракеты, если хочешь. Они не делают физического уничтожения, как это делают ракеты, но долбят в самую душу, в самое сердце и работают еще сильнее.

Певица замужем за архитектором Сухрабом Раджабовым. У нее есть дочь Майя, от первого брака. Но о личной жизни она не говорит и за публикациями в прессе не гонится. Юлия Чичерина одна из редких певиц, которой не интересна популярность. Возможно, именно поэтому ее творчество не оставляет равнодушных.

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