Как обезопасить себя в сети?

Социальная сеть Одноклассники и Региональный общественный центр интернет-технологий протестируют интернет-пользователей. Они намерены выяснить, что люди знают об интернет-угрозах. После они собираются обучить юзеров кибербезопасности.

В специальном приложении в Одноклассниках можно ответить на вопросы о телефонном мошенничестве, спаме, передаче данных банковских карт. После прохождения тестирования каждый участник получит оценку и станет «интернет-любителем», «интернет-молодцом» или «интернет-гуру». И, конечно, получит обоснование верности своих ответов.

ОК

Кроме того, 13 февраля в 19:30 в Одноклассниках пройдет видеочат на тему кибербезопасности. Эксперты расскажут об основных способах защиты данных и своих аккаунтов в интернете, а также поделятся примерами наиболее частых случаев мошенничества в сети.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Одноклассники придут на помощь даже тем, кто не в сети.