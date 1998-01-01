Кладбища в Германии вводят плату за вход

За вход на немецкие кладбища надо платить. С такой инициативой выступило руководство известного в Германии некрополя Ольсдорф. Там посчитали, сколько стоит визит к захоронениям — от 50 центов до трех евро, это зависит от времени пребывания.

Свои действия руководство кладбища объясняет благими намерениями. Мол, некрополь XIX века имеет историческую ценность, а от многочисленных гостей — только вред.

Следить за посетителями будут при помощи видеокамер и охраны. На территории установят шлагбаумы и кассовые аппараты. Платить придется всем: и туристам, и тем, у кого родственники похоронены в Ольсдорфе.

Местных жителей эта инициатива возмутила. Они настаивают, что брать с них деньги — как минимум неэтично.

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