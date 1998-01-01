«Я за тобой прилечу»: Катя Лель рассказала о встрече с блондином-инопланетянином

Катя Лель, которая активно готовится к апрельскому сольному концерту, подробно рассказала о своих контактах с инопланетной цивилизацией. Для этого она собрала пресс-конференцию в НСН. Повествование длилось около часа, правдивость истории засвидетельствовали находящиеся тут же мама артистки и сестра Ирина. По их словам, происходившее с ней они видели собственными глазами, и долгое время потом вокруг их дома в Нальчике происходили странные и необъяснимые события.

— Наверное, всему свое время, и наступил тот самый момент, когда, как это ни странно звучит, но люди к этому стремятся. И люди хотят это слышать. И сегодня, вы не поверите, но колоссальное количество историй и необъяснимых фактов, которые люди видят, — пояснила певица свое решение рассказать о встрече с инопланетянами.

По словам Лель, с тех пор как она впервые упомянула об этом на телевидении две недели назад, люди буквально завалили ее письмами и своими аналогичными историями.

Итак, то о чем решила подробно поведать певица, произошло с ней 28 лет тому назад у нее на родине в Нальчике. Она тогда училась в местном музыкальном училище и мечтала о головокружительной карьере в Москве. Вечером 9 июня 1990 года Катя, ее мама, сестра Ирина и сосед Карен сидели на большой кухне, пили кофе и разговаривали. И вдруг все четверо увидели свечение за окном и лучи «синего цвета с оттенком желтого и красного». Когда спустя какое-то время все четверо пришли в себя, обнаружилось, что Катя лишилась зубов. После этого случая, по ночам Катя видела в своей комнате в темноте светящиеся глаза без зрачков. А потом однажды увидела их…

— В этот момент ко мне подходит кто-то подходит, я вижу его ноги. То есть это человеческий образ. Я слышала о том, что они могут приобретать любой образ из энергетического тела в биохимическое. Я вижу высокие ботинки. Мужчина, судя по голосу, очень приятный голос, лет 30. И когда я уже его увидела, на нем была светло-коричневая куртка кожаная. Он был блондином с голубыми глазами, очень приятной внешности. Мужчина взял меня за руку и спокойно сказал: «Ну что, Катя, ты готова?». Мне нельзя было поднимать почему-то головы, я спросила, к чему готова. В ответ услышала: «Разве мы тебя недостаточно подготовили?». И тут я все поняла. Я не плакала, я просто умоляла его: «Я вас очень прошу, не забирайте меня, мне нужно еще много всего здесь сделать.

После этого, как рассказывает Катя, она вспомнила все, что с ней происходило с 14-ти лет — необъяснимые вещие сны, в которых она видела каких-то людей, и поняла: это они, и она находится у них.

— Все, что я просила: «Дайте мне еще время!» И он сказал: «Ну хорошо, я дам тебе еще время, но я за тобой прилечу».

После этих слов у нее началась паника, она вскочила, позвала маму и сестру и в этот момент оказалась в своей комнате. А спустя какое-то время у девушки появились способности слышать мысли людей и предвидеть будущее.

Ранее Пятый канал сообщал, что опрос ВЦИОМ показал, что почти половина россиян — 45% верят в существование пришельцев. А в целом в мире таких людей 47%.