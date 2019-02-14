Названа вероятная дата запуска Россией сверхтяжелой ракеты «Дон» на Луну

Россия планирует запуск сверхтяжелой ракеты-носителя «Дон» к Луне в 2029 году. Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, эта ракета, которая будет значительно мощнее «Енисея», доставит на естественный спутник Земли взлетно-посадочный комплекс для отработки прилунения «в обеспечение будущей высадки российских космонавтов».

«Енисей» способна выводить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой от 88 до 103 тонн, а на лунную орбиту — от 20 до 27 тонн. У ракеты «Дон» эти показатели выше: 125-130 тонн и 32 тонны, соответственно. Вместе с тем, грузоподъемность последней будет увеличена за счет установки дополнительной ступени.

Как сообщал Пятый канал, первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» запланирован на 2028 год с космодрома Восточный. Основное значение данной ракеты — полеты на Луну и Марс.