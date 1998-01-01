Никогда не сдаваться: хоккеисты из Кувейта поразили сердца российских болельщиков

Никогда не сдаваться. Юные хоккеисты, внимание, из Кувейта — одной из самых жарких стран, вошли в историю спорта, завоевали зрительские сердца на играх «Дети Азии», турнир проходит на Сахалине. Ребята лишь в январе первый раз встали на коньки, сразу поехали на соревнования и вот за четыре матча умудрились пропустить 219 безответных шайб! Но, собираются сражаться дальше.

Детская сборная Кувейта по хоккею героически билась на далёком Сахалине с соперниками, давно и уверенно стоящими на коньках. В последнем матче их соперниками стали хозяева турнира. Счёт для маленьких спортсменов с Аравийского полуострова не был утешительным — 28:0 в пользу хозяев. Но трибуны поддерживали так, словно это не гости из другого мира, а ребята из своего двора — редкие сэйвы вратаря гостей искреннее получали одобрение.

Матч с хозяевами турнира стал маленьким прорывом кувейтских хоккеистов в неведомом доселе виде спорта — в предыдущих трёх матчах счёт был куда крупнее. Но они не сдались и даже в атаку ходили при абсолютной поддержке трибун.

А в интернете так и вовсе стали кумирами — по сети уже вовсю гуляет флешмоб Гоу, Кувейт! Дебют юных спортсменов настолько всех покорил, что его признали отличным стимулом для всех, кто хочет стать настоящим спортсменом. В мужество отчаянных кувейтских парней поверили даже наши профессионалы.

Как рассказвал ранее Пятый канал, поддержку спортсменам оказал тренер Молодежной Сборной России по хоккею с шайбой Юрий Бабенко и присоединился к флешмобу GoKuwait.