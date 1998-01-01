Никогда не сдаваться: хоккеисты из Кувейта поразили сердца российских болельщиков

, 6:33 Репортаж 14

Ребята лишь в январе этого года первый раз встали на коньки, сразу поехали на соревнования.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Никогда не сдаваться. Юные хоккеисты, внимание, из Кувейта — одной из самых жарких стран, вошли в историю спорта, завоевали зрительские сердца на играх «Дети Азии», турнир проходит на Сахалине. Ребята лишь в январе первый раз встали на коньки, сразу поехали на соревнования и вот за четыре матча умудрились пропустить 219 безответных шайб! Но, собираются сражаться дальше.

Детская сборная Кувейта по хоккею героически билась на далёком Сахалине с соперниками, давно и уверенно стоящими на коньках. В последнем матче их соперниками стали хозяева турнира. Счёт для маленьких спортсменов с Аравийского полуострова не был утешительным — 28:0 в пользу хозяев. Но трибуны поддерживали так, словно это не гости из другого мира, а ребята из своего двора — редкие сэйвы вратаря гостей искреннее получали одобрение.

Матч с хозяевами турнира стал маленьким прорывом кувейтских хоккеистов в неведомом доселе виде спорта — в предыдущих трёх матчах счёт был куда крупнее. Но они не сдались и даже в атаку ходили при абсолютной поддержке трибун.

А в интернете так и вовсе стали кумирами — по сети уже вовсю гуляет флешмоб Гоу, Кувейт! Дебют юных спортсменов настолько всех покорил, что его признали отличным стимулом для всех, кто хочет стать настоящим спортсменом. В мужество отчаянных кувейтских парней поверили даже наши профессионалы.

Как рассказвал ранее Пятый канал, поддержку спортсменам оказал тренер Молодежной Сборной России по хоккею с шайбой Юрий Бабенко и присоединился к флешмобу GoKuwait.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

6:49
СКР проверит инцидент с UTair, которая вынудила мать инвалидов купить 11 билетов
6:33
Никогда не сдаваться: хоккеисты из Кувейта поразили сердца российских болельщиков
6:21
Любовь к футболу по-итальянски: Фанаты «Лацио» ранили четырех иностранцев ножом
6:15
Медаль «За Отвагу» вернулась к ветерану, спустя 74 года
5:49
Обыски прошли в крупнейших агрохолдингах России
5:33
Любовь в разных формах: Google посвятил главную страницу Дню святого Валентина
5:01
14 февраля — День святого Валентина
4:55
В России планируют покрыть дороги «суперасфальтом»
4:31
«Блаженство и гармония»: Алибасов сразил постельной сценой с Федосеевой-Шукшиной
4:15
Известный коуч рассказал россиянам о том, как надо любить
3:52
Видео: Массовое ДТП произошло на Невском проспекте в Петербурге
3:41
Названа вероятная дата запуска Россией сверхтяжелой ракеты «Дон» на Луну
3:25
Тихо едешь — дорого заплатишь: Минтрас предложил увеличить штрафы на автострадах
2:57
Видео: картину Репина для транспортировки в Третьяковку намотали на огромный вал
2:41
Миссия завершена: в NASA признали гибель марсохода Opportunity
2:17
Президент Молдавии отказался отзывать посла из России
2:02
Балканский циклон показал всю мощь в российских столицах
1:47
Власти Киева обвинили задержанного архимандрита в антиукраинской пропаганде
1:25
Россияне назвали самые романтичные места страны
1:11
«Санта-Барбара» с разделом имущества Петросяна и Степаненко набирает обороты

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Найди свою настоящую любовь на Пятом канале!

На Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха». Этот проект — настоящее телевизионное брачное агентство. Его ведущая Алена Никольская помогает одиноким сердцам находить свою половинку, влюбляться и создавать семьи.

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сила мысли: смотрите шоу «Загадки подсознания» на Пятом канале

В это воскресенье, 10 февраля, Пятый канал представит вниманию зрителей новый проект — развлекательно-познавательную программу под названием «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама