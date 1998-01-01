Бывший российский хоккеист Юрий Бабенко похвалил юных кувейтских спортсменов

Бывший российский профессиональный хоккеист, тренер молодежной сборной России по хоккею Юрий Бабенко выступил со словами поддержки в адрес юных игроков сборной Кувейта, которые выступают на зимних играх «Дети Азии — 2019».

— Я Юрий Бабенко, бывший профессиональный хоккеист. Это обращение для сборной Кувейта. Хоккей — это настоящий мужской вид спорта и вы большие молодцы и умницы, что вышли на этот турнир и провели его до конца. Без поражений не бывает больших побед. Все у вас в будущем будет хорошо! — сказал Бабенко.

Как ранее сообщал Пятый канал, ребята из команды Кувейта впервые встали на коньки и вышли на лед всего лишь около месяца назад, а снег, вероятно, в первый раз увидели лишь на Сахалине. В этом признался тренер молодежной сборной.

За все время состязаний кувейтцы пропустили 219 шайб, но ребята не отчаивались и продолжали борьбу за победу. В дни соревнований «Дети Азии — 2019» в сети набрал популярность хэштег #GoKuwait. Команду даже наградили специальными медалями «За волю к победе».