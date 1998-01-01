Бывший российский хоккеист Юрий Бабенко похвалил юных кувейтских спортсменов

Бывший российский профессиональный хоккеист, тренер молодежной сборной России по хоккею Юрий Бабенко выступил со словами поддержки в адрес юных игроков сборной Кувейта, которые выступают на зимних играх «Дети Азии — 2019».
Как ранее сообщал Пятый канал, ребята из команды Кувейта впервые встали на коньки и вышли на лед всего лишь около месяца назад, а снег, вероятно, в первый раз увидели лишь на Сахалине. В этом признался тренер молодежной сборной.
За все время состязаний кувейтцы пропустили 219 шайб, но ребята не отчаивались и продолжали борьбу за победу. В дни соревнований «Дети Азии — 2019» в сети набрал популярность хэштег #GoKuwait. Команду даже наградили специальными медалями «За волю к победе».