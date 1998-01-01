Любовь к футболу по-итальянски: Фанаты «Лацио» ранили четырех иностранцев ножом

Четыре человека получили ножевые ранения в результате стычек агрессивно настроенных футбольных фанатов накануне матча Лиги Европы между итальянским «Лацио» и испанской «Севильей» в районе Монти в Риме.

Среди пострадавших — двое испанцев, гражданин США, также подданный Великобритании. Все они госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Всего в стычках за день до матча Лиги Европы приняли участие около четырех десятков футбольных фанатов. По предварительной версии, зачинщиками беспорядков стали именно фанаты «Лацио».

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По словам очевидцев, прохожие пытались укрыться от агрессивных молодчиков в первых попавшихся барах и ресторанах.

На место происшествия прибыла полиция.

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Как сообщал Пятый канал, в Риме 23 октября эскалатор станции «Репубблика» резко ускорился, когда на нем находились болельщики московского ЦСКА, которые направлялись на матч Лиги чемпионов с «Ромой». В результате давки пострадали два десятка россиян, 16 из которых были госпитализированы. Итальянская пресса и министр внутренних дел Италии поспешили обвинить в инциденте фанатов российского клуба.