Любовь к футболу по-итальянски: Фанаты «Лацио» ранили четырех иностранцев ножом

Четыре человека получили ножевые ранения в результате стычек агрессивно настроенных футбольных фанатов накануне матча Лиги Европы между итальянским «Лацио» и испанской «Севильей» в районе Монти в Риме.
Среди пострадавших — двое испанцев, гражданин США, также подданный Великобритании. Все они госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.
Всего в стычках за день до матча Лиги Европы приняли участие около четырех десятков футбольных фанатов. По предварительной версии, зачинщиками беспорядков стали именно фанаты «Лацио».
По словам очевидцев, прохожие пытались укрыться от агрессивных молодчиков в первых попавшихся барах и ресторанах.
На место происшествия прибыла полиция.
Как сообщал Пятый канал, в Риме 23 октября эскалатор станции «Репубблика» резко ускорился, когда на нем находились болельщики московского ЦСКА, которые направлялись на матч Лиги чемпионов с «Ромой». В результате давки пострадали два десятка россиян, 16 из которых были госпитализированы. Итальянская пресса и министр внутренних дел Италии поспешили обвинить в инциденте фанатов российского клуба.