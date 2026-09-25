Памфилова назвала число отстраненных членов УИК за время выборов в Госдуму

Шесть из них были от партии «Яблоко».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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За время выборов в Госдуму были отстранены 17 членов УИК
За время кампании в четырех субъектах были отстранены 17 членов УИК. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
По ее словам, шесть из них были от партии «Яблоко».
Прошедшая избирательная кампания была открытой и прозрачной. Как ранее уточнила Памфилова, количество нарушений оказалось значительно ниже, чем в предыдущие годы.
Также во время избирательной кампании шесть членов избирательных комиссий погибли в результате атак ВСУ. По ее словам, участники избирательного процесса также сталкивались с угрозами, попытками взлома телефонов и распространением фейковых сообщений.
Памфилова отметила, что в дни выборов цифровые сервисы избирательной системы подверглись 13 волнам DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут.
Глава ЦИК заявила, что несмотря на попытки вмешательства, цифровые ресурсы избирательной системы продолжили работу.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября.
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