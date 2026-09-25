В ЦИК утвердил результаты выборов депутатов Госдумы девятого созыва

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подписали протокол об утверждении результатов выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом стало известно на заседании комиссии, передает корреспондент ТАСС.

На заседании ЦИК были также подведены окончательные итоги выборов, которые длились на протяжении трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что 349 мандатов получила партия «Единая Россия», 37 — КПРФ, 23- ЛДПР, «Новые люди» — 19, один — «Родина». Помимо этого, в Госдуму были избраны четыре самовыдвиженца.

Также Элла Памфилова уточнила, что в новый состав депутатов Госдумы вошли 46 участников специальной военной операции (СВО).

Явка на выборы составила 50,80%. По данным ЦИК, проголосовало почти 65 тысяч человек. Этот результат председатель Центральной избирательной комиссии назвала рекордным за три предыдущие парламентские кампании.

При этом более 280 тысяч россиян проголосовали, находясь за рубежом. Участки работали в 152 странах.

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