Сам себе потерпевший: мужчина «угнал» свою машину, чтобы скрыть нарушение ПДД

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

За совершенные действия автолюбителю придется нести, в том числе и уголовную ответственность.

Мужчина сам у себя угнал автомобиль

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Мужчина «угнал» свою машину, чтобы скрыть факт вождения в нетрезвом виде

В Красноярском крае мужчина «угнал» собственный автомобиль, чтобы скрыть факт вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону на своем канале в мессенджере МАКС.

Житель села Долгий Мост Албанского муниципального округа позвонил ночью в дежурную часть полиции, чтобы сообщить о том, что его транспортное средство кто-то угнал, а затем на нем же попал в аварию.

«На отработку заявления прибыл участковый уполномоченный. Однако в ходе разбирательства „жертва угона“ сама превратилась в подозреваемого», — утонили в правоохранительных органах.

Оказалось, что владелец машины в состоянии алкогольного опьянения сель за руль своего автомобиля. Во время поездки попал в ДТП — столкнулся с другой машиной, которая была припаркована у одного из домов.

Осознавая последствия уже совершенных действий, мужчина решил обмануть полицию и заявить о якобы угоне.

Теперь автолюбителя ждут еще более тяжелые последствия. Во-первых, было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». По ней может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Во-вторых, его будут привлекать к административной ответственности по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». И, в-третьих, за вождение в пьяном виде его на год лишили права управлять транспортным средством.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в центре Москвы в салоне автомобиля каршеринга обнаружили тело. Машина была припаркована в Таганском районе на Абельмановской улице. По предварительной оценке, останки пролежали на заднем сидении транспортного средства около четырех-пяти дней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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