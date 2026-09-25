Ваша Светлость: требование Маркл особого отношения злит ее соседей в Британии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 65 0

Сейчас герцогиня Сассекская находится под пристальным вниманием, поэтому ей стоит вести себя осторожнее.

Меган Маркл раздражает соседей в Британии — подробности

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Mandatory: требование Маркл особого отношения злит ее соседей в Британии

Меган Маркл после возвращения в Великобританию вместе с принцем Гарри и детьми оказалась в центре внимания жителей Котсуолдса, где семья обустроила дом. Об этом сообщило Mandatory.

По словам королевского обозревателя Дейзи МакЭндрю, некоторые местные жители недовольны предполагаемыми просьбами герцогини о специальных условиях.

«В Котсуолдсе все бурлят. Все возмущены», — сказала МакЭндрю.

Журналистка рассказала, что Маркл посещала местные заведения, в том числе паб недалеко от Берфорда в графстве Оксфордшир, куда она пришла вместе с ведущей Эллен Дедженерес и актрисой Поршей де Росси. Также сообщалось о ее визите в роскошное загородное поместье Soho Farmhouse.

МакЭндрю заявила, что именно после посещения этого места среди жителей появились обсуждения просьб Маркл об «особом отношении». По словам обозревателя, речь могла идти о доступе к частным зонам и подъездным путям.

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри начали обустраиваться в Великобритании после нескольких лет жизни в США. Их появление в регионе привлекло внимание местных жителей и представителей СМИ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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