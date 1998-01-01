Слепаков госпитализирован в столичную больницу

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Юморист проходит плановый курс лечения в связи с давними проблемами с сердцем.

Фото: Instagram @slepakovsemyon

Юморист Семен Слепаков проходит плановый курс лечения в столичной больнице. Как стало известно Пятому каналу, у шоумена медики давно диагностировали некоторые проблемы со здоровьем, предварительно, в области сердца.

По некоторым данным, Слепаков проведет под наблюдением медиков пару дней, так как ему было проведено небольшое хирургическое вмешательство. После того, как врачи будут уверены, что все хорошо, юмористу потребуется реабилитация.

Ранее Пятый канал рассказывал, что песня Семена Слепакова про ушедший 2018 год стала хитом в сети.

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