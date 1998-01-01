Видео: Депортированному из Киева в США епископу стало плохо на допросе СБУ

Украина депортировала архимандрита канонической Украинской православной церкви. Настоятеля Десятинного монастыря Гедеона под вооруженным конвоем увели к самолету. Сначала его задержали в киевском аэропорту «Борисполь» и устроили допрос, после которого мужчине стало плохо. А затем и вовсе выслали в США.

СБУ обвинила священнослужителя в антиукраинской пропаганде. Дело в том, что ранее тот выступил в Конгрессе США и рассказал о притеснениях верующих на Украине. Об изгнании Гедеона из Незалежной в сюжете Станислава Григорьева.

Ранее Пятый канал сообщал, что у архимандрита имеется только украинское гражданство.