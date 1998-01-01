Власти Киева обвинили задержанного архимандрита в антиукраинской пропаганде

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Священнослужитель Гедеон является наместником монастыря, который относится к канонической Украинской православной церкви.

Фото: www.globallookpress.com

Представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил задержание вечером в среду, 13 февраля, в аэропорту «Борисполь» наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви Гедеона (Харона).

— В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица есть гражданство нескольких стран, — написал он в Facebook.

По словам Слободяна, представителю УПЦ вменяется «антиукраинская пропаганда». Чиновник добавил, что в ближайшее время будет принято решение «о дальнейших правовых действиях».

Ранее архимандрит рассказал в Конгрессе США о нападениях радикалов на храмы и притеснениях верующих на Украине. Впрочем, американские конгрессмены сказали, что впервые слышат о религиозных притеснениях в Незалежной.

Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, где служит Гедеон, воздвигнут в историческом центре Киева на месте, где ранее находился первый каменный храм Киевской Руси — Десятинная церковь. В настоящее время монастырь является мужской обителью, где проживают более десяти монахов.

Как сообщал Пятый канал, сразу после задержания архимандрита Гедеона киевские власти намеревались его депортировать. Осталось понять куда, если он является гражданином Украины.

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