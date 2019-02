В США ищут мамашу-сваху, охотившуюся за девушками для своего сына

Полиция штата Мэрилэнд ищет женщину, которая пыталась устроить личную жизнь сына перед Днем святого Валентина.

Поводом для таких мер стало чересчур навязчивое поведение американки. Она пришла в университет Тоусон и начала приставать к девушкам с фотографией своего отпрыска. Родитель-купидон настойчиво предлагала студенткам дать шанс ее сыну и сходить с ним на свидание. Женщина вела себя настолько несносно, что ее собеседницы обратились в полицию.

