«Должна быть проделана хорошая работа»: Песков о планах по встрече Путина и Трампа

Песков: планов по встрече Путина и Трампа в ближайшее время нет

Планов по встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшее время нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам официального представителя Кремля, для организации таких переговоров сначала должна быть проведена серьезная подготовительная работа. В первую очередь она должна касаться продвижения по пути мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Пока таких планов нет. Очевидно, что для того, чтобы встреча состоялась, должна быть проделана хорошая домашняя работа в плане продвижения по мирному треку украинского урегулирования», — сказал Песков.

Также он добавил, что пока Москва не может констатировать такого продвижения. В связи с этим говорить о скорой встрече двух лидеров преждевременно.

Путин и Трамп встречались 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске. Переговоры прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон и были посвящены, в том числе, вопросам урегулирования украинского конфликта. Встреча состоялась в формате «три на три» и продолжалась несколько часов. По итогам переговоров стороны заявляли о конструктивном и позитивном характере диалога.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и зарубежных делегаций. На площадке обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые модели развития.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о противоречии в позиции США по переговорам с Россией.

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