Четыре «всадника апокалипсиса»: Греф о ключевых вопросах в экономике России

Глава Сбербанка Греф: высокая ключевая ставка — одна из главных тем экономики РФ

Российская экономика сталкивается сразу с несколькими серьезными вызовами: высокой ключевой ставкой, налоговой нагрузкой, крепким рублем и административными барьерами. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке банка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Грефа, эти факторы иногда называют «четырьмя всадниками апокалипсиса» для экономики. Как он отметил, каждый из них оказывает давление на бизнес и влияет на общую динамику развития.

«Мы действительно находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех „всадниках апокалипсиса“ в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами», — пояснил Греф.

Глава Сбербанка также обратил внимание на ситуацию на рынке труда. По его словам, крайне низкая безработица остается важным фактором, но при анализе экономики его необходимо оценивать с учетом текущих специфических условий в России.

«Фактор очень низкой безработицы — это существенный фактор. Но точно так же, как мы говорили о факторе очистки текущей инфляции, фактор низкой безработицы должен быть существенно очищен от текущих разовых специфических условий России», — добавил он.

Также Греф подчеркнул, что при обсуждении степени охлаждения экономики нельзя ограничиваться только отдельными показателями. Необходимо учитывать инвестиционную активность, темпы роста валового внутреннего продукта и другие параметры, которые показывают реальное состояние дел.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе.

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций. На форуме обсуждают ключевые вопросы экономики, инвестиции, финансовую политику, технологическое развитие, поддержку предпринимательства и новые модели роста.

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