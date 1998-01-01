«Победы придут!»: Звезда российского хоккея поддержал юных хоккеистов из Кувейта

, 12:31 Эксклюзивное видео 23

Защитник петербургского СКА Антон Белов записал приободряющее видео для команды с Аварийского полуострова.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Пятый канал публикует эксклюзивное видеообращение титулованного российского хоккеиста Антона Белова к юным спортсменам из Кувейта, которые буквально недавно впервые встали на коньки и приехали на турнир «Дети Азии — 2019» в Россию. Защитник клуба СКА выразил уверенность, что 14-летние кувейтские хоккеисты обязательно добьются успеха.

— Не обращайте внимание на результат. Самое главное то, что вы сейчас окунулись в атмосферу игры, которую любят миллионы болельщиков по всему миру. Победы обязательно придут. Верьте в себя, тренируйтесь, удачи! — сказал Белов.

Юниорская сборная Кувейта по хоккею завоевала сердца болельщиков на соревнованиях «Дети Азии — 2019» на Сахалине. Подростки с Аравийского полуострова впервые встали на коньки несколько недель назад, но приехали на турнир в России и героически сражались на льду, несмотря на десятки пропущенных шайб.

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